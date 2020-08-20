Selen Görgüzel'den yelkenli pozu!

Selen Görgüzel normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatilde almıştı. Instagram hesabından sık sık tatil fotoğraflarını paylaşan güzel son olarak yelkenliyle verdiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Görgüzel'in "Küçükken 40 yaşında insanlar çok büyümüş sanırdım, meğer hayat daha yeni başlıyormuş" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.