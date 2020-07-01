Selena Gomez'in rekoru Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'da!

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran, Survivor şampiyonu olarak işaret edilen, ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı’nın ayranları instagram’daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile Instagram’da dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.Daha önce Selena Gomez’e ait olan yorum rekorunu, ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.7 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez’i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa’yı geçerek milli gurumuz oldu.