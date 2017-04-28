Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..

“Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanan oyuncu Selim Erdoğan “içiciyim” dedi. Oyuncunun evindeki elbise dolabında kenevir yetiştirmek için hazırlanmış düzenek bulundu. Erdoğan’ın uyuşturucuyu yaz aylarında ünlülere sattığı iddia edildi.

Yaşam - 28 Nisan 2017 17:05
Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan ve Selim Erdoğan'ın adına yer verilmeyen açıklamada, "Evin giyinme odasında, kenevir yetiştirmek için elbise dolabına özel olarak hazırlanmış suni ısıtma ve havalandırma sistemiyle suni iklimlendirme kabini bulundu. Yaklaşık 1 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme makinesi ele geçirildi" denildi. Açıklamada belirtilen düzenekler, daha çok uyuşturucu imalat ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçiriliyor.

Erdoğan'ın yaşadığı Selimiye, Marmaris'te ve birçok ünlü ismin burada evi bulunuyor.

ÜNLÜLERE SATTIĞI İDDİASI

Erdoğan'ın evinde uyuşturucu yetiştirme düzenekleriyle birlikte hassas terazi de ele geçirilmesi üzerine, uyuşturucuyu yaz aylarında köye gelen ünlülere sattığı öne sürüldü. Erdoğan'ın ifadesinde, içici olduğunu, uyuşturucu satmadığını söylediği öğrenildi.

Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı

Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı



Kaynak:hurriyet.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza

Galaya ünlü akını

YAŞAM HABERLERİ

  • Uçak simülatörü yaptılar
  • Bel Fıtığı hakkında bilgiler..
  • YSK kesin sonuçları açıkladı
  • YSK gerekçeyi açıkladı
  • Polikistik over sendromu artıyor
  • Kongre tarihi belli oldu
  • Karadeniz'de gemi kazası
  • Sırp popçu, Alanya'da klip çekti
  • Apple ter üretiyor!
  • 9 bin polis açığa alındı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolga Karel'e büyük şok!
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • 'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • Ebru Gündeş'in yalı davası; tadilatlar yıktırılacak
Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!