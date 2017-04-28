Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..

Yaşam - 28 Nisan 2017 17:05

Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan ve Selim Erdoğan'ın adına yer verilmeyen açıklamada, "Evin giyinme odasında, kenevir yetiştirmek için elbise dolabına özel olarak hazırlanmış suni ısıtma ve havalandırma sistemiyle suni iklimlendirme kabini bulundu. Yaklaşık 1 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme makinesi ele geçirildi" denildi. Açıklamada belirtilen düzenekler, daha çok uyuşturucu imalat ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçiriliyor.Erdoğan'ın yaşadığı Selimiye, Marmaris'te ve birçok ünlü ismin burada evi bulunuyor.Erdoğan'ın evinde uyuşturucu yetiştirme düzenekleriyle birlikte hassas terazi de ele geçirilmesi üzerine, uyuşturucuyu yaz aylarında köye gelen ünlülere sattığı öne sürüldü. Erdoğan'ın ifadesinde, içici olduğunu, uyuşturucu satmadığını söylediği öğrenildi.Kaynak:hurriyet.com