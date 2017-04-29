Selim Erdoğan tutuklanınca 300 bin liralık dizi çöpe gitti

Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Marmaris’deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalatarak gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın TMC film tarafından mart ayında çekimlerine başlanılan ‘Meryem’ isimli dizide yer aldığı ortaya çıktı.

Magazin - 29 Nisan 2017 17:00
Selim Erdoğan tutuklanınca 300 bin liralık dizi çöpe gitti
Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Marmaris'deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalatarak gözaltına alınmıştı. Erdoğan'ın TMC film tarafından mart ayında çekimlerine başlanılan ‘Meryem' isimli dizide yer aldığı ortaya çıktı.

YENİDEN ÇEKİLECEK
Bölüm başına 7 bin lira alan oyuncunun önemli rollerden birinde olduğu ve şirketin bu nedenle şu ana kadar çekilen 4 bölümü çöpe attığı ortaya çıktı. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı dizide Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Serenay Aktaş ve Açelya Topaloğlu gibi ünlü oyuncular da yer alıyordu. Çekimlerine yeniden başlanacak dizi için bugüne kadar harcanan 300 bin lira da boşa gitmiş oldu.

Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..

Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..



Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı

Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı



Kaynak:sozcu.com.tr
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