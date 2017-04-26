Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı.

Magazin - 26 Nisan 2017 17:30

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, kiraladığı villada 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile jandarma tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Selim Erdoğan uyuşturucudan tutuklandı.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Villaya baskın yapan jandarma yaptığı aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan gözaltına alındı. Muğla Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen Erdoğan'ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Kendisi yeni geldi ve olmadığında bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuşturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandır" dedi.



Yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen ünlü oyuncu tutuklanarak cezaevine konuldu.



Kaynak: DHA

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