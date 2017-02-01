Gülgören ayrılan sevgililer için kalema aldığı Kıyamet isimli şarkıya klip için kız arıyor. Gülgören, şuana kadar 300’e yakın modelle klip için görüştü. Gülgören yeni bir dizi prrojesiyle akranlara geri dönüyor.
Selim Gülgören’in aranjörlüğünü kendisinin yaptığı ayrılan sevgililer için yazdığı Kıyamet isimli şarkının sözleri;
KIYAMET
Boşlukta adım adım,
Aklına gelir mi adım?
Ben bir kere duymadım
Güzel dudaklarında...
Uğruna öldüğüm kadın,
Nerelerden aşk topladın?
Aynı mı doyulmaz tadın
Güzel yanaklarında...
Dünyada bir renk varsa
Gözünün gece karası.
Çıksan rüyalarımdan
Gelsen gece yarısı.
Adın geçse susmak bilmez
Kanar bu aşk yarası.
Birkaç şehir fazla değil
Kavuşmak aslı arası.
Kopardığım kıyametsin
İzin ver de devam etsin
Bitecekse varsın bitsin
Ölüm geldiği anda...
Kıyamet
Selim Gülgören’den Sevgililer Günü'ne özel şarkı
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ünlü şarkıcı ve oyuncu Selim Gülgören, 14 Şubat Sevgililer Günü için duygularını bir şarkıyla anlattı.Müzik - 01 Şubat 2017 15:50
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