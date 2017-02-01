Selim Gülgören’den Sevgililer Günü'ne özel şarkı

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ünlü şarkıcı ve oyuncu Selim Gülgören, 14 Şubat Sevgililer Günü için duygularını bir şarkıyla anlattı.

Müzik - 01 Şubat 2017 15:50

Gülgören ayrılan sevgililer için kalema aldığı Kıyamet isimli şarkıya klip için kız arıyor. Gülgören, şuana kadar 300’e yakın modelle klip için görüştü. Gülgören yeni bir dizi prrojesiyle akranlara geri dönüyor.



Selim Gülgören’in aranjörlüğünü kendisinin yaptığı ayrılan sevgililer için yazdığı Kıyamet isimli şarkının sözleri;



KIYAMET

Boşlukta adım adım,

Aklına gelir mi adım?

Ben bir kere duymadım

Güzel dudaklarında...



Uğruna öldüğüm kadın,

Nerelerden aşk topladın?

Aynı mı doyulmaz tadın

Güzel yanaklarında...



Dünyada bir renk varsa

Gözünün gece karası.

Çıksan rüyalarımdan

Gelsen gece yarısı.



Adın geçse susmak bilmez

Kanar bu aşk yarası.

Birkaç şehir fazla değil

Kavuşmak aslı arası.



Kopardığım kıyametsin

İzin ver de devam etsin

Bitecekse varsın bitsin

Ölüm geldiği anda...

Kıyamet

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