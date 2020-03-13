Selin Ciğerci: "Beni ‘evin bereketini kaçırıyorsun’ deyip evden kovdu"

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirdiği dönemde yaşadıklarını Armağan Çağlayan’a anlattı.Kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yapan Ciğerci, babasının kendini “Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu” anlattı.Ciğerci ailesiyle ters düştüğü dönemi, “O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni ‘evin bereketini kaçırıyorsun’ deyip evden kovdu. Bende Taksim Harbiye’de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım. Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu” şeklinde açıkladı. (Kaynak: sozcu.com.tr)