Selin Ciğerci, Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı!

Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci'nin 'taşıyıcı anne' kavgası büyüdü!

Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek!

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasında yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Canlı yayında başlayan tartışma daha sonra sosyal medyaya taşınmıştı.Selin Ciğerci yayında "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya'ya "sana ne" diye cevap verince olay büyümüştü. Akkaya daha sonra sosyal medya üzerinden çok sert ifadelerle Ciğerci'ye yüklenmişti.Yaşananların ardından Selin Ciğerci mahkemeye başvurarak Deniz Akkaya hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme, Deniz Akkaya’ya üç ay boyunca Selin Ciğerci’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca, Akkaya’nın Ciğerci’nin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına ve hiçbir surette iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmedildi. Deniz Akkaya’nın tedbir kararına uymaması halinde hakkında zorlama hapsi verileceği ihtarında da bulunuldu.