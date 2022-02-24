Selin Ciğerci-Gökhan Çıra aşkı balon mu?

Selin Ciğerci, Cansu Canan Özgen'in sunduğu Kadın sevgiliniz oldu mu, Futbol oynadınız mı, Mirasını kime bırakacaksın, Gökhan Çıra ile aşkınız balon muydu, Aşk ve özel hayatınızı ticari amaçlı mı kullanıyorsunuz, Takipçi satın aldınız mı sorularını yanıtladı.Hayır öyle balonu malonu yok, gerçek bir aşk, hiç o konuda bir sıkıntım yok. Her ilişki bitebiliyor, ikimiz de genç insanlarız. Gökhan görüntülendi. adamlar karısını çok sevse de erkeklerin kadınlara göre rahatlığı var. Kadınlar aşık olduğu zaman daha duygusalız ya, erkekler çok aşık olsa da, tek gecelik, bir yerde oturur; daha farklı erkekler. Ona daha çok meyilli. Ben bekliyordum, biriyle görünür diye zaten bekliyordum... Ben sadece arkadaşlarımla görüntülendim, ben de genç bir kadınım, annem beni bir daha doğurmayacak, ölenle de ölünmüyor, ben de keyif alayım.. Selin Ciğerci olduktan sonra, maddi gücüm var, Türkiye'de sevilen tanınan bir kadınım, güzel de bir kadınım, Gökhan'dan önce kendi halimdeydim, kimseden çanta istemem, faturamı öde demem, kiram geldi demem. Benim sevgilim limon sandığında çorap da satabilir. Çok zengin de olabilir. Aşk kadınıyım ben. Mantıksal bir şeyim yok. Ben de flörtöz denilen şeyi boşandıktan sonra öğrendim. Aşk yok, sohbet muhabbet gezme tozma, geceyi geçirme... Eskiden kaçamak, takılma denirdi. Ben de sohbet ettim, görüştüm, eğlendim, ne istiyorsam onu yaşadım. Ama sonradan pişman olacak hiçbir şey yapmadım.Boşanmam reklam olsaydı evleri ayırıp, o masrafı yapmazdım. Reklam para kazanmak ya da konuşulmak için yapılır. Konuşulmak için yapsaydım, boşanmazdım, değişik bir şey yapardım konuşulurdum. Saçımı kırmızı yapardım, 3 gün sonra mavi yapardım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz. Yıllardır yaşadığımız aşka, badirelere, aştığımız engellere yanlış olur... Söyleyenler hala var reklam diye... Gökhan'la boşandıktan sonra maddi kaybım bile oldu. O da ben de işten uzaklaştık, işlerimizle ilgilenmedik, restleşmeler oldu, aylarca stokta olmayan ürünlerim oldu, ben ilgilenmeyeceğim sen ilgilen, sen ilgilenmiyorsun ben ilgilenmem diye... Reklamla alakası yok boşanmamın. Ayıp yani. Severek de boşandık.Tabii ki de satın aldım. Dolu. 3-4 senedir takipçi satın aldığım yok. Hayatım like beklemekle geçmiyor. Reklam kısmına gelince, sürekli reklam geliyor ama paylaşmak istemiyorum, kendi markamı paylaşmak istiyorum sadece. Çok büyük markaların ekmeğini yedim. Zamanında beni küçük görenler, şimdi hepsi link bırakıyorlar. Şimdi de ben bırakmıyorum. O zamanlar bana şey yaparlardı, şimdi kendileri paylaşıyor.