Selin Ciğerci gözyaşlarıyla anlattı: "Severek ayrıldım"

Selin Ciğerci, sunucu Esra Eron’un “Mantık evliliği mi aşk evliliği mi?” sorusuna içten bir şekilde cevap verdi. “Ben duygusal bir insanım benim için tabii ki aşk evliliği.” diyen Ciğerci, severek ayrıldığını gözyaşlarıyla anlattı.Selin Ciğerci evlilikte parayı önemsemediğini, onun için evinde huzurlu bir evliliğinin olmasının yeterli olduğunu söyledi. “Benim için mantık ve para geri planda.” diyen Ciğerci, “İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim.” diyerek mutlu evliliğin sırrını verdi.Sosyal medyadaki başarılarının ardından atıldığı kozmetik sektöründe de adından söz ettiren Selin Ciğerci, “para bir şekilde kazanılır” diyerek sıfırdan bugüne nasıl geldiğini de paylaştı. Sosyal medyayı kullanmaya başladığında Tahtakale'den incik boncuk aldığını, takı yapıp eşiyle sattığını anlatan Ciğerci, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın kendisine verdiği desteklerden de bahsetti.“O zamanlar Seda ablayı tanıyordum. Ondan tasarladığım küpeleri takmasını isterdim. İzleyicileri görsün ve benim sosyal medyada takipçim artsın ben de bu şekilde para kazanayım.” diyerek geçtiği zorlu yolları anlattı.Programda samimi açıklamalar yapan Selin Ciğerci, kendi evliliğinin medyada ne kadar çok dikkat çektiğini de bir örnekle açıkladı. Ciğerci “Acun Bey ve Şeyma Hanım'ın düğünü sosyal medyada çok izlenmişti. Benim düğünüm saatler içinde o kadar çok izlendi ki onların düğününü ikiye katladı. İşte o an ünlü olduğumu anladım.” dedi.