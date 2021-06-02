Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya hapis yatacak!

Selin Ciğerci, Deniz Akkaya hakkında katıldığı bir programda kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamaları nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.İddiaya göre Akkaya, daha sonra katıldığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Selin Ciğerci’yle ilgili olarak, “Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum, siz de sapıksınız. Sen cinsel kimliğini pazarlıyorsun” şeklinde açıklamalarda bulunarak ağır hakaretler etti.Bunun üzerine Selin Ciğerci'nin avukatı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, Akkaya’nın tedbiri ihlal edip etmediğine dair dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda da Akkaya’nın söz konusu programda küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu, tedbir kararını bir kez ihlal ettiğini tespit etti. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ciğerci’yi haklı bularak, Akkaya’nın tedbir kararını 1 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.