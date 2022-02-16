Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor!

Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi’nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlilik kararı aldı.Dün akşam 28'inci yaşını kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken eski eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan Çıra, o anları da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına duygusal bir not yazmayı ihmal etmeyen eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:"Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek... Kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim, kardeşlerim, dostlarım. İyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım, tekrar 'Evet' dedi. İyi ki varsınız.Hepinizi çok seviyorum. Gelen, arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim. Allah hepinizden razı olsun. Herkes kendini biliyor; tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın."