Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın evlilikler tek celsede bitti. Beykoz Adliyesi’nde görülen dava sonucu boşanan çiftten Ciğerci çıkışta “herkes için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.İhanet iddiaları sorularına ise “Allah korusun” cevabını verdi.İkili adliyeden farklı araçlarla ayrıldı.