Selin Şekerci'den İbrahim Selim'e romantik kutlama!

Oyuncu, sunucu İbrahim Selim 42 yaşına bastı. Selin Şekerci sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı:"İyi ki doğdunuz İbrahim bey! Benim erkek versiyonumu bana gönderip çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler. Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yeriştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vir vir susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur... Aman hayat zaten çok yorucu dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun amin. Seni çok seviyorum."İbrahim Selim, sevgilisine "Selin zaman dursun kal öyle... Seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.