Sorgu Odası programında Gökhan Çıra, Ertem Şener’in sorularına çarpıcı yanıtlarda bulunarak ‘İLK KEZ’ konuştu. Eski futbolcu Gökhan Çıra, Fatih Terim’den özür diledi. "Görsem elini öperim, çok özür dilerim" diye konuşmasına devam etti.
Selin Ciğerci hakkında ilk kez konuştu
Selin Ciğerci’nin hayatını film yapma projesinden bahsetti. Evlilikleri, aileleri, işleri ve çocukları için konuşan Gökhan Çıra, çocuklarının isimlerini açıkladı; Saadet ve Yiğit diyerek Sorgu Odası’nda Ertem Şener’e açıklamalarda bulunmaya devam etti.
Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra çocuklarına verecekleri isimleri açıkladı!
Youtube’da BiPlayTv kanalımızda her hafta farklı konuklarla düzenlenen, ünlü isimlerin Ertem Şener’in soruları ile birbirinden dobra ve samimi yanıtların buluştuğu Sorgu Odası formatımızda 04 Ağustos 2020 tarihinde Selin Ciğerci’nin eşi, eski futbolcu Gökhan Çıra konuk oldu. Sorgu Odası programı, başarılı isimlerin bilinmeyen hikayelerini, düşüncelerini ve en özel cevaplarını izleyiciler ile buluşturmayı amaçlıyor.
05.08.2020 19:00 Magazin