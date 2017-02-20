İstanbul cemiyet hayatının tanınmış gözde güzellerinden Selin İmer’i Akmerkez’de görüntüledik. Uzun zamandır görünmeyen Selin Hanım, ev dekorasyon mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra paketlerini otoparktaki aracına bırakıp, marketten mutfak alışverişi yapmaya devam etti.
Selin İmer alışverişte
Selin İmer Akmerkez'de alışverişte görüntülendi...Alışveriş - 20 Şubat 2017 19:35
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