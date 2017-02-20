Selin İmer alışverişte

Selin İmer Akmerkez'de alışverişte görüntülendi...

Alışveriş - 20 Şubat 2017 19:35
Selin İmer alışverişte
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış gözde güzellerinden Selin İmer’i Akmerkez’de görüntüledik. Uzun zamandır görünmeyen Selin Hanım, ev dekorasyon mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra paketlerini otoparktaki aracına bırakıp, marketten mutfak alışverişi yapmaya devam etti.

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Bağlantılar: Selin İmer, Akmerkez

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