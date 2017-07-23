Selin İmer hamile mi? Mustafa Ceceli açıkladı!

Magazin - 23 Temmuz 2017 12:00

Özel hayatıyla ilgili gördüğü tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattığı konuşulan Mustafa Ceceli, “Temiz sosyal medyadan yanayım. İnsanların kararlarına saygı göstermeliyiz” dedi.Mustafa Ceceli, önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Selin İmer’le evlenen şarkıcı, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.10 yıllık eşi Sinem Gedik’ten boşandıktan iki ay sonra İmer’le nikah masasına oturan Ceceli, sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler üzerine hesaplarını kapattığı iddialarına açıklık getirdi.Şarkıcı, “Birbirimizi sokakta gördüğümüz zaman nasılsak, sosyal medyada da öyle olmalıyız. ‘İsmim cismim belli değil, istediğim gibi hakaret edeyim, karşımdaki insanı aşağılayayım’ dememeliyiz. Temiz sosyal medyadan yanayım. Niye kapatayım hesabımı? Bana hakaret edenler kapatsın” dedi.Mustafa Ceceli, “Çocuk düşünüyor musunuz?’’ sorusuna “Selin’le çocuk düşünmüyoruz. Bunu da açıklamış olayım” dedi.Kaynak: milliyet.com.tr