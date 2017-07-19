Sosyetik güzel Selin İmer’e annesi Canan İmer ile birlikte Akmerkez’de görüntülendi.
10 Temmuz’da sadece ailelerin ve çok yakın aile dostlarının katılımıyla Mustafa Ceceli ile dünya evine giren Selin İmer, yeni evleri için alışverişe çıktıklarını söyledi.
Annesi Canan İmer’in deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak birlikte alışveriş yapmayı tercih eden Selin İmer’in heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.
Mustafa Ceceli ile çıkan haber ve yorumlar için Selin İmer, olumsuz yorumları umursamadığını belirtip, “Her olumsuz yorum ya da haberi önemsememeye özen gösteriyoruz” dedi.
Selin İmer: Olumsuz yorumları umursamıyoruz
Annesi Canan İmer ile birlikte Akmerkez’de görüntülenen Selin İmer, evlilik sonrası konuştu.Alışveriş - 19 Temmuz 2017 23:30
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