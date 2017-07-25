Selin İmer'in haç dövmesi olay oldu!

Magazin - 25 Temmuz 2017 17:43

Mustafa Ceceli'nin Selin İmer ile olan fotoğrafları eşi Sinem Ceceli'den boşanır boşanmaz ortaya çıkmıştı. Bu fotoğraflarla aşkları su yüzüne çıkan Mustafa Ceceli ve Selin İmer bir süre ayrı kalmıştı. Bu dönemde Mustafa Ceceli İStanbul'da, Selin İmer ise Miami'ye gitmişti. Çift hakkında çok şey yazılıp çizildi. Ve sonunda Selin İmer ve Mustafa Ceceli evlendi. Bu skandal evlilik üzerine ise hala çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün Selin İmer ve Mustafa Ceceli balayından fotoğraflarını paylaştı. Balayı fotoğraflarından biri diğerlerinden daha çok dikkat çekti. Sebebi ise Selin İmer'in dövmeleriydi. Peki Selin İmer'in dövmelerinin anlamı ne?Mustafa Ceceli ve Selin İmer 10 Temmuz'da hayatlarını birleştirdiler.Herkesi şoke eden birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Selin İmer ve Mustafa Ceceli, balayını Fransa'da geçiriyor.BALAYINDAN İLK FOTOĞRAFLAR;Hem Mustafa Ceceli hem Selin İmer balayından fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafların yoruma kapalı olması dikkat çeken bir detaydı.Bir diğer dikkat çeken detay ise Selin İmer'in ta kendisi oldu.DÖVMELERİN ANLAMI NE?Selin İmer'in paylaştığı bu fotoğrafta dövmeleri oldukça göz önündeydi. Peki Selin İmer'in bu dövmelerinin sırrı ne? Duyunca çok şaşıracaksınız.Mustafa Ceceli'nin 10 Temmuz'da evlendiği Selin İmer balayından bir fotoğraf paylaşmış, kolundaki dövmeler dikkat çekmişti. ✔️Sağ kolundaki Romen rakamları annesi, ablası, kendisinin doğum yılını temsil ediyor.HIRİSTİYANLIĞA İLGİ DÖNEMİSol kolundaki haç dövmesinin anlamı ise çok şaşırttı. Selin İmer, Amerika'da okuduğu yıllarda bir ara Hristyanlığa ilgi duymuş ve bu dövmeyi yaptırmış.Kaynak:internethaber.com