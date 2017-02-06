Selin İmer'in nazar önlemi

Sosyete - 06 Şubat 2017 14:41

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelerek kuyumcuları dolaşan Selin İmer siyah mini elbisesi ve postalları ile dikkat çekerken yeni aldığı spor otomobilinin aynasına asmak için nazar dualı kolye aradığını söyledi.