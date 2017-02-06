Selin İmer'in nazar önlemi

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış gözde güzellerinden Selin İmer Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 06 Şubat 2017 14:41
Selin İmer'in nazar önlemi
Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelerek kuyumcuları dolaşan Selin İmer siyah mini elbisesi ve postalları ile dikkat çekerken yeni aldığı spor otomobilinin aynasına asmak için nazar dualı kolye aradığını söyledi.

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Bağlantılar: Selin İmer, Akmerkez

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