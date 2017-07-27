Oyuncu Selin Şekerci’nin Bodrum tatili devam ediyor.
Önceki gün Gümüşlük’te kaldığı otelin bahçesindeydi. Şezlonga uzanmış güneşleniyordu. Selin Şekerci objektifleri fark edince gerildi. “Denize bile girmiyorum, çekmeyin beni” diye bağırdı.
Kaynak: posta.com.tr
Selin Şekerci asabileşti!
Önceki gün Gümüşlük’te kaldığı otelin bahçesinde görüntülenen Selin Şekerci, objektifleri fark edince gerildi.Magazin - 27 Temmuz 2017 08:30
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