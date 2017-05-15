Selin Şekerci: Aşk hayatım önden gidiyor!

Selin Şekerci'den "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna esprili yanıt...

Magazin - 16 Mayıs 2017 01:38
Selin Şekerci: Aşk hayatım önden gidiyor!
"Çoban Yıldızı" isimli dizide rol alan Selin şekerci önceki gün sevgili Kaan Taşaner'le bir mekana girerken görüntülendi. Magazin muhabirlerini fark eden Kaan Taşaner adımlarını hızlandırarak çabucak mekana girdi. Tek başına kalan Selin Şekerci'ye ise gazeteciler "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" diye sordu. Güzel oyuncu bu soruya “Gördüğünüz gibi önden gidiyor.” diyerek esprili bir yanıt verdi..

Şekerci, evlilikle ilgili sorular üzerine de “Evlenmeyi düşünmüyoruz. Bunun kariyerle de bir alakası yok. Ben evliliğin kariyeri etkilediğine inanmıyorum. Önümüzde bir Bergüzar Korel-Halit Ergenç örneği var” dedi.
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