Selin Şekerci-İbrahim Selim aşkı neden bitti?

Selin Şekerci'den İbrahim Selim'e romantik kutlama!

Selin Şekerci'den aşk itirafı: "Evet çıkan haberler doğru"

Enis Arıkan'la Selin Şekerci, Hadise'yi ti'ye aldı!

Selin Şekerci’den dizi tepkisi

Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski’nin paylaştığı 'Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın özel gösterimi gerçekleştirildi. Gecceye katılanlar arasında İbrahim Selim de vardı.“Çok merak ettiğim bir işti, sabırsızlıkla izlemek istiyorum” dedi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Selin Şekerci ile ayrılan Selim’e muhabirler “İlişkiniz neden bitti?” sorusunu sordu. Bunun üzerine Selim “Anlaşamadık, ayrıldık. O muhteşem bir insan, ben çok çalıştığım için kendisine zaman ayıramadım ve bu yüzden de ilişkimiz bitti” dedi.