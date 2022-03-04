Selin Şekerci-İbrahim Selim aşkı neden bitti?

İbrahim Selim, “Selin Şekerci'yle ilişkiniz neden bitti?” sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

04.03.2022 11:05 Magazin

Selin Şekerci-İbrahim Selim aşkı neden bitti? Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski’nin paylaştığı 'Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın özel gösterimi gerçekleştirildi. Gecceye katılanlar arasında İbrahim Selim de vardı.

Selin Şekerci'den İbrahim Selim'e romantik kutlama!

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“Çok merak ettiğim bir işti, sabırsızlıkla izlemek istiyorum” dedi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Selin Şekerci ile ayrılan Selim’e muhabirler “İlişkiniz neden bitti?” sorusunu sordu. Bunun üzerine Selim “Anlaşamadık, ayrıldık. O muhteşem bir insan, ben çok çalıştığım için kendisine zaman ayıramadım ve bu yüzden de ilişkimiz bitti” dedi.


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