Selin Şekerci, 'Yeşilçam'la dönüyor!

‘Yeşilçam’, izleyenleri çocukluklarına ve gençliklerine yeniden götürürken özleneni de paylaşmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncu Selin Şekerci, bu görkemli hikayede Yeşilçam Sineması’nın yıldız oyuncusu ‘Mine Cansu’ karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak. Dönemin unutulmaz ismi Ayhan Işık, Ertem Eğilmez, Atıf Yılmaz gibi ölümsüz isimlerin anılacağı ve de Şekerci’nin canlandırdığı ‘Mine’yle karşılıklı göreceğimiz yapımda başarılı oyuncu, o yılların dünyasına duruşuyla, oyunculuğuyla ve tarzıyla selam yollayacak. Kitleleri peşinden sürükleyen ‘Mine Cansu’nun hikayesi çarpıcılığıyla herkesi derinden etkileyecek.Dizinin yönetmen koltuğunda oturan usta yönetmen Çağan Irmak ile ilk kez çalışan Şekerci, Irmak’la çalışmakta geç kaldığı konusunda hayıflandığını ve onun birleştirici gücü sayesinde ‘Yeşilçam’ın diğer setlerinden çok ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiriyor. Başarılı oyuncu Yeşilçam Sineması’nın ondaki etkisini ise şu sözlerle ifade ediyor: “Anneannemle tüm Yeşilçam filmlerini izlerdik. Erkeğiyle, kadınıyla, şehirlisiyle, köylüsüyle, zarafetle ve de aydınlıkla bezenmiş bir dönemdi. Çok sosyal bir çocukluk geçirmediğim için Yeşilçam filmleri benim kaçış planım gibiydi. Perdelerden elbise yapıp az mı taklit ettim Türkan Şoray’ı, Emel Sayın’ı ve daha nicelerini…” Canlandırdığı ‘Mine Cansu’ karakterini bir Matruşka bebeği olarak yorumlayan Şekerci, onun her bir kabuğunu çıkarttığında derininde başka katmanla karşılaştığını ve bu nedenle de sürprizli bir rol olduğunu söylüyor.