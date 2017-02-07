Most Production’ın yapımcılığını, Gül Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği ve Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı yeni dizi “Çoban Yıldızı” son sürat çekimlere devam ediyor.
Dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Selin Şekerci, “Zühre” ile bugüne kadar oynadığı karakterlerden bambaşka bir karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Küçük yaşlardan itibaren annesiyle tarlada çalışan, evde halı dokuyan, lise mezunu Zühre, tuttuğunu koparan, isyankar, güzel ve masum bir kızdır. Güzelliği ona mutluluk vermez ve babası tarafından kendisinden oldukça büyük, zengin bir adamla evlendirilir. Ancak her şeye rağmen kendisine çizilen hayatı kabullenemez.
Kapadokya’nın masalsı dünyasında başlayıp, İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek gerilim dozu yüksek bir aşk hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Serhat Süha Özcan, Aysun Metiner, Feyza Işık, Sahra Şaş, Taygun Sungar, Elif Çakman Öztürk, Özlem Çakar ve Neslihan Can gibi usta ve genç birçok oyuncu yer alıyor.
Selin Şekerci 'Zühre'yle dönüyor!
Geçtiğimiz haftalarda Kapadokya’da çekimlerine başlanan ve çok yakında FOX’ta ekranlara gelecek olan “Çoban Yıldızı” dizisinin başrolünde yer alan Selin Şekerci, yeni karakteri “Zühre” ile iddialı geliyor.Dizi - 07 Şubat 2017 17:38
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