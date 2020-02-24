Selin Şekerci’den dizi tepkisi

Selin Şekerci ve Furkan Andıç'tan sempatik pozlar!

Selin Şekerci, Haziran ayında başlayacağı iddia edilen bir dizinin kadrosunda bulunduğuna dair haberleri kendine has üslubuyla yalanladı. Başrollerini Furkan Andıç'la paylaşacağı bir dizide rol alacağı iddialarına cevap veren güzel oyuncu, “Peki bundan şeyin haberi var mı? Eee şey bizim?” diye sordu.