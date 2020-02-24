Selin Şekerci’den dizi tepkisi

Selin Şekerci hakkında yapılan dizi haberlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

24.02.2020 17:14 Dizi Galeri

Selin Şekerci’den dizi tepkisi Selin Şekerci, Haziran ayında başlayacağı iddia edilen bir dizinin kadrosunda bulunduğuna dair haberleri kendine has üslubuyla yalanladı. Başrollerini Furkan Andıç'la paylaşacağı bir dizide rol alacağı iddialarına cevap veren güzel oyuncu, “Peki bundan şeyin haberi var mı? Eee şey bizim?” diye sordu.


Selin Şekerci ve Furkan Andıç'tan sempatik pozlar!

Selin Şekerci ve Furkan Andıç'tan sempatik pozlar!
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