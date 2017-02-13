Selin Şekerci'den türkü sürprizi!

Dizi - 14 Şubat 2017 01:15

Most Production’ın yapımcılığını, Gül Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği ve Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı yeni dizi “Çoban Yıldızı”nın ilk tanıtımı dün gece yayınlandı. Dizinin sosyal medya hesaplarından akşam tanıtımın gireceğini duyan sevenleri gün boyu yaptıkları paylaşımlarla diziyi trend topic listesine soktular.Merakla beklenen ilk tanıtımın sürprizi ise dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Selin Şekerci’nin seslendirdiği türkü oldu. ‘Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim’ türküsünü söyleyen Şekerci, sesiyle de izleyicileri büyüledi.Kapadokya’nın masalsı dünyasında başlayıp, İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek gerilim dozu yüksek bir aşk hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Serhat Süha Özcan, Aysun Metiner, Feyza Işık, Sahra Şaş, Taygun Sungar, Elif Çakman Öztürk, Özlem Çakar ve Neslihan Can gibi usta ve genç birçok oyuncu yer alıyor.