Most Production’ın yapımcılığını, Gül Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği ve Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı yeni dizi “Çoban Yıldızı”nın ilk tanıtımı dün gece yayınlandı. Dizinin sosyal medya hesaplarından akşam tanıtımın gireceğini duyan sevenleri gün boyu yaptıkları paylaşımlarla diziyi trend topic listesine soktular.
Merakla beklenen ilk tanıtımın sürprizi ise dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Selin Şekerci’nin seslendirdiği türkü oldu. ‘Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim’ türküsünü söyleyen Şekerci, sesiyle de izleyicileri büyüledi.
Kapadokya’nın masalsı dünyasında başlayıp, İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek gerilim dozu yüksek bir aşk hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Serhat Süha Özcan, Aysun Metiner, Feyza Işık, Sahra Şaş, Taygun Sungar, Elif Çakman Öztürk, Özlem Çakar ve Neslihan Can gibi usta ve genç birçok oyuncu yer alıyor.
Selin Şekerci'den türkü sürprizi!
Kapadokya’da çekimlerine başlanan ve çok yakında FOX’ta ekranlara gelecek olan “Çoban Yıldızı” dizisinin merakla beklenen ilk teaser’ı yayınlandı. Dizinin duygu yüklü tanıtımına Selin Şekerci’nin söylediği türkü damgasını vurdu.Dizi - 14 Şubat 2017 01:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Selin Şekerci, Çoban Yıldızı
DİZİ HABERLERİ
- Seçkin Özdemir'in yeni dizisinin çekimleri başladı
- Kara Sevda'da savaşı kim kazanacak?
- Özge Borak babasıyla aynı dizide!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- 'Türk Malı'nın yayın tarihi belli oldu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- No: 309 48. bölüm özeti
- Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İçerde'de savaş kızışıyor!