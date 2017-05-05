Selin Şekerci'nin set trendi

Önceki akşam Karaköy'de bir mekanda eğlenen ve mekan çıkışı görüntülenen Selin Şekerci, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Magazin - 05 Mayıs 2017 22:00

Fox TV'de ekrana gelen "Çoban Yıldızı" dizisinde oynayan güzel oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam Karaköy'de arkadaşlarıyla eğlendi.



Ne bulduysam giydim

İlginç tarzı ve başına bağladığı fularla dikkat çeken güzel oyuncu, “Setten çıkıp geldim. Ne bulduysam giydim. Bu da set trendi olsun. Aman kötü bir şey yazmayın” dedi.

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