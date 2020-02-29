Ergeç, Etiler’de yürüyüş yaparken muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Bir yandan telefonla görüşme yapıp bir yandan da soruları yanıtlayan Ergeç, yeni bir sinema filmi müjdesi verdi.
Ergeç, Etiler’de yürüyüş yaparken muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Bir yandan telefonla görüşme yapıp bir yandan da soruları yanıtlayan Ergeç, yeni bir sinema filmi müjdesi verdi.
(Kaynak: sozcu.com.tr)
Selma Ergeç uyardı: "Ablam size kızıyor"
Bir süredir yeni bir proje ile karşımıza çıkmayan ve şimdilerde reklam yüzü olarak televizyonlarda izlediğimiz Selma Ergeç, alışveriş için gittiği Etiler'de görüntülendi.
29.02.2020 16:42 Magazin