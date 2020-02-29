Selma Ergeç uyardı: "Ablam size kızıyor"

Ergeç, Etiler’de yürüyüş yaparken muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Bir yandan telefonla görüşme yapıp bir yandan da soruları yanıtlayan Ergeç, yeni bir sinema filmi müjdesi verdi.Ergeç, Etiler’de yürüyüş yaparken muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Bir yandan telefonla görüşme yapıp bir yandan da soruları yanıtlayan Ergeç, yeni bir sinema filmi müjdesi verdi.(Kaynak: sozcu.com.tr)