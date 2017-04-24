Selülite karşı doğal çözüm!

Güzellik - 24 Nisan 2017 17:35

Selülite Karşı Elma SirkesiÖstrojen ve progesteron hormonları, yağ depolarından sorumlu olan ve bir çok kadın için selülite neden olan hormonlardır. Elma sirkesi yöntemi, selülite karşı evde uygulayabileceğiniz en iyi yöntemlerden biridir. Elma sirkesinin içindeki besleyici öğeler, selülitin görünüşünü azaltmaya yardımcı olur.Elma sirkesinin içindeki birleşenler, derideki çöküntülü görünümü azaltmaya yardımcı olur. Bu sirkeyi selülit tedavisinde kullanmak için aşağıdaki basamakları izleyebilirsiniz:2 haftada -13 KG verin! Bununla ...by Mgid2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırınSelülite karşı uygulayacağınız bu karışımı biraz tatlandırmak için biraz bal ekleyinHer sabah bu karışımı, selülitlerden kurtulmak için tüketinElma sirkesi, selülitin üstüne sürülerek de kullanılabilir. Elma sirkesini içmek yerine, derinize uygulayacağınız bir karışım tercih ediyorsanız, aşağıdaki basamakları izleyebilirsiniz:Elma sirkesini 1/3ü kadar masaj kremi veya yağıyla karıştırınHer gün, günde iki kere olmak üzere, bu karışımı selülitli bölgenin üzerine nazikçe uygulayınİyi bir sonuç almak istiyorsanız, kremli karışımı derinize masajla iyice yedirinKaynak:Sagligabiradim.com