Selülite karşı doğal çözüm!

Östrojen ve progesteron hormonları, yağ depolarından sorumlu olan ve bir çok kadın için selülite neden olan hormonlardır. Elma sirkesi yöntemi, selülite karşı evde uygulayabileceğiniz en iyi yöntemlerden biridir. Elma sirkesinin içindeki besleyici öğeler, selülitin görünüşünü azaltmaya yardımcı olur.
Elma sirkesinin içindeki birleşenler, derideki çöküntülü görünümü azaltmaya yardımcı olur. Bu sirkeyi selülit tedavisinde kullanmak için aşağıdaki basamakları izleyebilirsiniz:
2 haftada -13 KG verin! Bununla ...
by Mgid
2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırın
Selülite karşı uygulayacağınız bu karışımı biraz tatlandırmak için biraz bal ekleyin
Her sabah bu karışımı, selülitlerden kurtulmak için tüketin
Elma sirkesi, selülitin üstüne sürülerek de kullanılabilir. Elma sirkesini içmek yerine, derinize uygulayacağınız bir karışım tercih ediyorsanız, aşağıdaki basamakları izleyebilirsiniz:
Elma sirkesini 1/3ü kadar masaj kremi veya yağıyla karıştırın
Her gün, günde iki kere olmak üzere, bu karışımı selülitli bölgenin üzerine nazikçe uygulayın
İyi bir sonuç almak istiyorsanız, kremli karışımı derinize masajla iyice yedirin
Kaynak:Sagligabiradim.com