Selülite karşı doğal çözüm!

Selülit, bir çok kadında görülen bir sorundur. Araştırmalara göre selülitin oluşma nedeni, vücuttaki doku ve yağların dengesiz veya sorunlu olmalarından kaynaklanır. Vücutta yağ ve doku düzensizliğine neyin neden olabileceği ile ilgili en iyi doğal çözümleri sıralayacağız...

Güzellik - 24 Nisan 2017 17:35
Selülite karşı doğal çözüm!
Selülite Karşı Elma Sirkesi
Östrojen ve progesteron hormonları, yağ depolarından sorumlu olan ve bir çok kadın için selülite neden olan hormonlardır. Elma sirkesi yöntemi, selülite karşı evde uygulayabileceğiniz en iyi yöntemlerden biridir. Elma sirkesinin içindeki besleyici öğeler, selülitin görünüşünü azaltmaya yardımcı olur.

Elma sirkesinin içindeki birleşenler, derideki çöküntülü görünümü azaltmaya yardımcı olur. Bu sirkeyi selülit tedavisinde kullanmak için aşağıdaki basamakları izleyebilirsiniz:


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2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırın
Selülite karşı uygulayacağınız bu karışımı biraz tatlandırmak için biraz bal ekleyin
Her sabah bu karışımı, selülitlerden kurtulmak için tüketin
Elma sirkesi, selülitin üstüne sürülerek de kullanılabilir. Elma sirkesini içmek yerine, derinize uygulayacağınız bir karışım tercih ediyorsanız, aşağıdaki basamakları izleyebilirsiniz:

Elma sirkesini 1/3ü kadar masaj kremi veya yağıyla karıştırın
Her gün, günde iki kere olmak üzere, bu karışımı selülitli bölgenin üzerine nazikçe uygulayın
İyi bir sonuç almak istiyorsanız, kremli karışımı derinize masajla iyice yedirin

Kaynak:Sagligabiradim.com
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