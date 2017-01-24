Selülite Veda!

Düzenli ve bol miktarda su tüketerek portakal görünümünden kurtulabilirsiniz...

Güzellik - 24 Ocak 2017 14:40

Sürekli olarak tüketeceğiniz suya eklemeler yaparak vücudunuza daha iyi bakabileceğinizi biliyor muydunuz?

Mesela suyunuza salatalık ve zencefil dilimleri ekleyebilirsiniz.



Selülitten kurtulmanın birinci yolu, gerekli miktarda su tüketiminin sağlanmasıdır.

Her gün 2-2,5 litre su tüketimi; dolaşımın düzenlenmesine iyi gelirken, metabolizmanın hızlanması, toksinlerin atılması ile cildin nemli, parlak ve elastik olmasına yardımcı olur.



Zorlanan kişilerin taze zencefil ya da salatalık ilave ederek suyu aromalı hale getirmeleri mümkündür. Aşırı çay ve kahve tüketiminin vücudu susuz bırakacağı ve selülit oluşumunu tetikleyeceği unutulmamalıdır.

Bunun yerine meyve çayları ya da metabolizmayı hızlandırarak ödemin azalmasına yardımcı olan yeşil çay tercih edilebilir.



Ayrıca limon dilimleri ekleyerek suyunuza tat ve koku ekleyerek daha içilebilir hale getirebilirsiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.