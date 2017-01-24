Selülite Veda!

Düzenli ve bol miktarda su tüketerek portakal görünümünden kurtulabilirsiniz...

Güzellik - 24 Ocak 2017 14:40
Selülite Veda!
Sürekli olarak tüketeceğiniz suya eklemeler yaparak vücudunuza daha iyi bakabileceğinizi biliyor muydunuz?
Mesela suyunuza salatalık ve zencefil dilimleri ekleyebilirsiniz.

Selülitten kurtulmanın birinci yolu, gerekli miktarda su tüketiminin sağlanmasıdır.
Her gün 2-2,5 litre su tüketimi; dolaşımın düzenlenmesine iyi gelirken, metabolizmanın hızlanması, toksinlerin atılması ile cildin nemli, parlak ve elastik olmasına yardımcı olur.

Zorlanan kişilerin taze zencefil ya da salatalık ilave ederek suyu aromalı hale getirmeleri mümkündür. Aşırı çay ve kahve tüketiminin vücudu susuz bırakacağı ve selülit oluşumunu tetikleyeceği unutulmamalıdır.
Bunun yerine meyve çayları ya da metabolizmayı hızlandırarak ödemin azalmasına yardımcı olan yeşil çay tercih edilebilir.

Ayrıca limon dilimleri ekleyerek suyunuza tat ve koku ekleyerek daha içilebilir hale getirebilirsiniz.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: selülit

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GÜZELLİK HABERLERİ

  • Gençleşmenin sırrı!
  • Yoğurtla güzelleşin!
  • Kışlık diyetler revaçta!
  • Gülden gelen güzellik...
  • Kokunuzla büyüleyin
  • Ünlülerin düğün makyajı
  • Karma ciltler için maske!
  • Dudak parlatıcını kendin yap!
  • Eğer eyeliner dağılırsa...
  • Buzun cilde faydaları!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
'Vatanım Sensin' setinde aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı
  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku
  • Engin Altan Düzyatan Uludağ'da
  • Çağla Şıkel: Emre'ye mutluluklar dilerim
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
Ünlüler bugün neler paylaştı?