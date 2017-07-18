Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı

Futbol - 18 Temmuz 2017 16:44

Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile ilk idmanına çıktı.2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı.Kaynak:DHA