Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı

Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile ilk idmanına çıktı.

Futbol - 18 Temmuz 2017 16:44
Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı
Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile ilk idmanına çıktı.

2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı.

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Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Semih Kaya, Sparta Prag

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