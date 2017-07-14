Semih Kaya, Sparta Prag formasını giydi

Sparta Prag, Galatasaray'dan Semih Kaya'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Futbol - 14 Temmuz 2017 17:54
Semih Kaya, Sparta Prag formasını giydi
Sparta Prag'ın resmi sitesine açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Galatasaray'dan ayrılmak kolay olmadı. Orada çok fazla zaman geçirdim. Takım arkadaşlarıma ve kulübüme veda etmek çok zordu ama hayat bu. Umarım burada başarılı olurum" dedi.

Galatasaray'da çok fazla kupa kazandığını söyleyen Semih, "Çok zor ve güzel maçlar oynadım. Sparta çok tutkulu bir kulüp. Çek Cumhuriyeti'ndeki en başarılı takım. Burada da Galatasaray'da olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Sparta Prag, Galatasaray

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