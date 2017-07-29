Semiha Yankı'dan olay poz!

Geçtiğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Semiha Yankı son Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Magazin - 29 Temmuz 2017 14:53
Semiha Yankı'dan olay poz!
59 yaşındaki sanatçı Semiha Yankı Instagram adresinden "Yaz...Çok güzelsin..Hiç kış olmasın" notuyla bu fotoğrafı paylaştı. Yankı'nın bu karesine beğeni ve yorum yağdı.

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