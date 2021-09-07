"Sen Çal Kapımı" dizisi veda ediyor! İşte finalde yaşanacaklar...

“Sen Çal Kapımı” dizisinin final bölümü 8 Eylül Çarşamba saat 20.00’de yayınlanacak.Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.