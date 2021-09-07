“Sen Çal Kapımı” dizisinin final bölümü 8 Eylül Çarşamba saat 20.00’de yayınlanacak.
Sen Çal Kapımı 52. bölümü (final) özeti:
Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.
"Sen Çal Kapımı" dizisi veda ediyor! İşte finalde yaşanacaklar...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı "Sen Çal Kapımı" final yapıyor. Dizinin son bölümü 8 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak. Peki dizi ekrana nasıl veda edecek?
07.09.2021 15:08 Dizi Galeri