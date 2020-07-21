Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin 3. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Eda ile Serkan'ın sahte nişanında yaşananlar ikilinin aralarında yaşananlara daha da farklı bir boyut katıyor.
İşte Sen Çal Kapımı 3. Bölüm 3. Fragmanı:
Sen Çal Kapımı 3. bölüm özeti:
Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?
Sen Çal Kapımı genel hikaye:
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.
"Sen Çal Kapımı" dizisinde nişan var!
FOX’un yeni dizisi “Sen Çal Kapımı”nın 3. bölüm 3. tanıtım videosu yayınlandı. “Sen Çal Kapımı”, yeni bölümüyle 22 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de FOX'ta.
21.07.2020 16:06 Dizi Galeri