"Sen Çal Kapımı” dizisinden yeni fragman geldi!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i buluşturan “Sen Çal Kapımı” dizisinden yeni bir fragman daha yayınlandı. 1 Temmuz'da ilk bölümüyle Fox TV'de izleyiciyle buluşacak olan dizi heyecan yarattı.Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder ve olaylar gelişir.