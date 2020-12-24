Sen Çal Kapımı dizisine bomba transfer!

Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması ile adını duyuran ünlü isim, şimdi de iddialı diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal sevilen dizi Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun dizide hangi karakterle yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasına katılan ünlü oyuncu, yakın bir zamanda da yine Acun Ilıcalı'nın ilgi ile takip edilen programı MasterChef'e konuk olmuş ve yemek yapmıştı.