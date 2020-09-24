Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi 'Sen Çal Kapımı'ya yeni bir oyuncu transfer oldu. Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin kadrosuna Pamir Pekin de katıldı.
Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu MF Yapım imzalı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Pamir Pekin'in nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.
'Sen Çal Kapımı' dizisine flaş transfer!
Kerem Bursin ile Hande Erçel'in başrolünü paylaştığı FOX TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.
24.09.2020 20:41 Dizi Galeri