'Sen Çal Kapımı' dizisine flaş transfer!

Balca Koçak karakterine hayat verecek sevilen oyuncu İlayda Çevik, dizinin 22. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.Şirketin yeni PR sorumlusu olarak işe başlayan ve güzelliğiyle dikkat çeken Balca Koçak, sivri dili ve zekâsıyla da Eda’nın karşısında olacak.Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.