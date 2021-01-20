'Sen Çal Kapımı' dizisine sürpriz konuk!

Mira karakterine hayat verecek güzel oyuncu Sümeyra Koç, dizinin 28. bölümünde FOX ekranlarında olacak.Sümeyra Koç, Eda (Hande Erçel) ile Serkan’ın (Kerem Bürsin) düğününü organize etmek üzere bir düğün organizatörü olarak izleyici karşısına çıkacak.Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ayşegül İşsever gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.