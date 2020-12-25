Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı!

Şef Alexander Zucco karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Hakan Karahan, dizinin 24. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.40’lı yaşlarının ortalarında, karizmatik ve kültürlü biri olan Şef Alexander aynı zamanda Michelin yıldızlı çok ünlü bir şef. Türkiye ve Anadolu mutfağına oldukça ilgili olan şefin Türkiye ziyaretleri sırasında sohbet ettiği pazarcılar, esnaf lokantası işletmecileri sayesinde Türkçesi de gelişmiş. Diğer yandan Alexander, kültürü ve karizmasıyla Aydan’ın (Neslihan Yeldan) ilgisini çekerken, Ayfer’in (Evrim Doğan) de ondan etkilenmesi eğlenceli sahnelere neden olacak.Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.