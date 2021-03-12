'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni oyuncu!

Kemal Özcan karakterine hayat verecek başarılı oyuncu Sinan Albayrak, dizinin 36. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.Ellili yaşlarının ortalarında yakışıklı ve olgun biri olan Kemal, Aydan’ın (Neslihan Yeldan) çocukluk aşkıdır. Hiçbir zaman evlenmemiş olan Kemal, şimdilerde büyük tutkusu olan deniz ile iç içe bir yerde kendine ait küçük bir evde yaşar. Aşkını kalbine gömmüş biri olarak her şeyden uzak kendi halinde yaşarken beklenmedik bir olay ile hayatı değişecektir.Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.