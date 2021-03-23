'Sen Çal Kapımı' dizisine yurt dışından büyük ilgi!

İlk başladığı günden itibaren sosyal medya başarısı ve etkileşimleriyle adından sıkça söz ettiren “Sen Çal Kapımı” dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e dünyanın çeşitli ülkelerinden ilgi yağıyor.Sette birçok ülkeden hediye alan başarılı oyunculara bu kez ise Brezilya’dan anlamlı hediyeler geldi.Her fırsatta hayranlarıyla etkileşim halinde olan iki başarılı oyuncu sete getirilen hediyeleri tüm ekiple birlikte açtı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.“Sen Çal Kapımı”, her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.