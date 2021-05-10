Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili yeni gelişme!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisi sezon finali yapmıştı. Finalin ardından birlikte Maldivler'e giden ikili aşklarını da itiraf etmişti. 'Sen Çal Kapımı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin bayram sonunda başlayacağı öğrenildi.Bu arada Melisa Döngel'in verilen aranın ardından 'Sen Çal Kapımı' dizisinden ayrıldığı öğrenilmişti.