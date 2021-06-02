Sen Çal Kapımı İtalya'yı Büyüledi!

Yapımını MF Yapım’ın, yurt dışı dağıtımını Madd Entertainment’ın üstlendiği ve başrollerinde Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in yer aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisi, 31 Mayıs Pazartesi günü İtalya’da yayın hayatına başlamıştı. Türkiye’de 2. sezonu heyecanla beklenen dizi İtalya’nın en büyük medya şirketi olan Mediaset grubuna ait, en çok izlenen özel televizyon kanalı Canale 5’te 1.9 milyonu aşkın kişi tarafından izlenirken, dizi 20.3 share elde etti.Dizinin başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel, İtalyan izleyicilerine prömiyer öncesi sosyal medya üzerinden İtalyanca mesaj vermeyi de ihmal etmedi.