Sen Çal Kapımı mı, Bay Yanlış mı?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' isimli dizi dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Fox TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı', AB grubu izleyicilerini cezbetti. Bu grupta 4.99 reyting elde eden dizi, günü 2. sırada tamamladı. ABC1 grubunda ise 4.92 reyting ile yine 2. olan Sen Çal Kapımı, bu sonuçlarla birlikte yaz ekranına çok iyi bir başlangıç yaptı.Özge Gürel ile Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı 'Bay Yanlış' ise yaklaşık 3 hafta önce izleyiciye "merhaba" demişti. 'Sen Çal Kapımı' da ekranda boy gösterince iki dizi karşılaştırılmaya başlandı. Bay Yanlış’ın ilk bölüm reytingleri totalde 2.92, AB’de 3.11 ve ABC1’de ise 3.04 olmuştu.Reyting sonuçlarına bakınca 'Sen Çal Kapımı', 'Bay Yanlış'a göre daha iyi bir başlangıç yapmış oldu.