Sen Çal Kapımı oyuncuları çıkan haberleri ti’ye almaya devam ediyor!

Sen Çal Kapımı dizisi oyuncularının toplu selfiesinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin dikkat çekmiş, beden dili uzmanları ‘yanak yanağa poz aşkı gösterir’ demişti. Bu açıklamalar üzerine dizi oyuncuları, yeni bir poz vererek çıkan haberleri ti'ye almıştı. Kerem Bürsin, bu kez Hande Erçel ile değil Sarp Bozkurt'la yanak yanağa poz vermişti.Sen Çal Kapımı oyuncuları çıkan haberleri ti'ye almaya bugün de devam etti. Bu kez bir video yayınlayan oyuncular, takipçilerini güldürdü.