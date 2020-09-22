"Sen Çal Kapımı" oyuncularına büyük ilgi!

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisinin oyuncuları yurt içindeki ve yurt dışındaki hayranlarından büyük ilgi görüyor.Önceki gün hayranlarından gelen hediyelerle objektif karşısına geçen başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel çektikleri fotoğrafla izleyicilerine çok teşekkür etti. Aynı zamanda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Anıl İlter’in de koyu Beşiktaş taraftarlığı da unutulmadı.Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran dizi, Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.“Sen Çal Kapımı” her Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.