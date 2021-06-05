Sen Çal Kapımı setinde Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü!

4 Haziran’da 34. yaşını kutlayan başarılı oyuncuya bir sahnenin çekimi sırasında set ekibi tarafından sürpriz yapıldı, Bürsin pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.Ekip arkadaşlarıyla pastasını kesen Kerem Bürsin, tüm ekibe çok teşekkür ettiğini ve dizinin 2. sezonunu iple çektiğini belirtti.Yurt dışı hayranlarını gün geçtikçe artıran başarılı oyuncuya bir büyük sürpriz de Meksikalı hayranlarından geldi. Bürsin’e reklam alanı satın alan sevenleri tarafından paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyayı salladı.Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı; Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Sinan Albayrak, Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı romantik komedi “Sen Çal Kapımı”, 9 Haziran Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.