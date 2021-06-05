4 Haziran’da 34. yaşını kutlayan başarılı oyuncuya bir sahnenin çekimi sırasında set ekibi tarafından sürpriz yapıldı, Bürsin pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Ekip arkadaşlarıyla pastasını kesen Kerem Bürsin, tüm ekibe çok teşekkür ettiğini ve dizinin 2. sezonunu iple çektiğini belirtti.
Yurt dışı hayranlarını gün geçtikçe artıran başarılı oyuncuya bir büyük sürpriz de Meksikalı hayranlarından geldi. Bürsin’e reklam alanı satın alan sevenleri tarafından paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyayı salladı.
Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı; Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Sinan Albayrak, Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı romantik komedi “Sen Çal Kapımı”, 9 Haziran Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.
Sen Çal Kapımı setinde Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü!
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı ve 9 Haziran Çarşamba itibarıyla 2. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan “Sen Çal Kapımı”nın başrollerinden Kerem Bürsin’e geçtiğimiz gün dizi setinde sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı.
05.06.2021 20:25 Dizi Galeri